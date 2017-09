Nederlanders breken 's nachts in in Bobbejaanland

Door: ADN

8/09/17 - 11u06 Bron: Looopings

© screenshot.

video Drie Nederlanders van StukTV hebben op hun Youtubekanaal een video geplaatst waarin te zien is hoe ze 's nachts binnendringen in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart.

"Giel, Thomas en Stefan van StukTV gaan compleet STUK voor JOU!", zo adverteren de Nederlandse jongens zichzelf. "Jij bepaalt welke onzinnigheden wij iedere week moeten uithalen." En nu hadden de kwajongens de opdracht gekregen om in te breken in een Belgisch pretpark.



De kerels zijn niet aan hun proefstuk toe op dat vlak, want in Nederland zijn ze zowat in elk attractiepark al illegaal binnengeslopen. En dus kozen ze dit keer voor een pretpark in ons land. "Je moet toch wat, hè", klinkt het.



In hun video is te zien hoe het trio na sluitingstijd over verschillende hekken en poorten klimt. Binnen proberen de jongens een waterglijbaan uit, maar dat lukt niet door een gebrek aan water. Of ze misschien door camera's gezien zijn? Dat duidelijk wel. In Bobbejaanland hangen veel camera's en na hun mislukte poging op de glijbaan, spotten ze een camera recht voor hun neus. Beveiligingsagenten of de politie zijn echter nergens te bespeuren, en dus lachen Giel, Thomas en Stefan daar eens mee.



Vervolgens zetten ze nog wat de boel op stelten. Ze proberen zelfs - tevergeefs - attracties aan te zetten en spelen wat met een microfoon. Als de indringers plots een alarm horen afgaan, zetten ze het op een lopen.



Bobbejaanland zelf reageerde op de indringers aan Looopings, een gespecialiseerde website voor attractieparken. "Wij waren vooraf niet op de hoogte", verklaart commercieel directrice Peggy Verelst. Het pretpark beraadt zich over eventuele vervolgstappen.