Altijd graag prins of prinses geweest? Dan heeft Disneyland nu het aanbod van je leven

KVDS

7/09/17 - 12u11 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

Velen dromen ervan, maar het is weinigen gegeven: een echte prins of prinses worden. Maar Disneyland Parijs brengt daar nu verandering in, want het pretpark - dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert - is op zoek naar acteurs en actrices die in de huid willen kruipen van de bekende Disneyfiguren van koninklijken bloede.

Lijk je op de prins van Assepoester of toch meer op Aladdin? Heb je altijd gevonden dat er wel iets van Ariël of Belle in je zat? Dan mag je deze kans niet voorbij laten gaan, zo klinkt het. "We zoeken energieke en enthousiaste mensen die als een van de Disneyprinsen of -prinsessen mee willen stappen in onze parade of meet and greets willen doen met de bezoekers van ons park", klinkt het. "Enige voorwaarde: je moet er wel op lijken." Lees ook Star Wars IX moet op zoek naar een nieuwe regisseur

Angelina Jolie gaat weer acteren

1.000 man opgedaagd om Disneyliedjes te zingen in Gent