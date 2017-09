"Ondraaglijk lawaai": Belgisch koppel en 20 anderen willen dat Frans bergdorp koebellen verbiedt

MVDB

7/09/17 - 10u26 Bron: BFMTV

Haute Savoie Een petitie tegen koebellen beroert de gemoederen in het Franse bergdorpje Le Biot in de Haute Savoie. Het lawaai van de bellen is volgens de twintigtal ondertekenaars - waaronder een Belgisch koppel - ondraaglijk, staat er te lezen in de petitie die eind augustus bij de burgemeester is ingediend. Zelfs de nachtrust wordt door het permanente geklingel verstoord, stellen de klagers.