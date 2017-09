Tui vliegt ondanks orkaan gewoon naar Caraïben, maar ongeruste klanten kunnen gratis omboeken

KVDS

TUI Belgium heeft de komende dagen verscheidene vluchten richting het Caribisch gebied op het programma staan en wijkt daar voorlopig niet van af. "Bij geen enkele van deze vluchten is de landing voorzien op de dag dat de orkaan Irma over de regio zou trekken. De vluchten gaan derhalve door zoals oorspronkelijk gepland, maar ongeruste klanten kunnen omboeken", klinkt het.

Deze namiddag vertrekt een vlucht naar Punta Cana (Dominicaanse Republiek). Vrijdag is een vlucht gepland naar Cancun (Mexico) en Varadero (Cuba). En zaterdag worden Miami en Punta Cana aangevlogen. "Het traject van de orkaan en de situatie ter plaatse worden door onze diensten permanent in het oog gehouden", aldus de reisorganisator.



Geen omboekingskost

"Wie de komende dagen afreist en zijn reis liever omboekt naar een andere bestemming of dezelfde reis naar een latere datum wil verschuiven, biedt TUI de mogelijkheid om dat te doen zonder enige omboekingskost tot en met 10 september", klinkt het verder.