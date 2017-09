Jongeren bezoeken voortaan gratis de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Door: redactie

Jongeren tot 19 jaar kunnen vanaf dinsdag 5 september gratis naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). De toegangsprijzen voor volwassenen stijgen wel lichtjes.

Een van de redenen is dat het financieel steeds moeilijker wordt voor scholen om culturele uitstappen te organiseren. "Jongeren in contact brengen met kunst, cultuur en wetenschap is cruciaal voor hun ontwikkeling tot mondige burgers", klinkt het bij het KMKG.



Vanaf 5 september mogen jongeren beneden de 19 jaar, zowel bij een individueel bezoek als in groepsverband, gratis naar de vaste tentoonstelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Die bestaan uit het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, de Hallepoort en de Musea van het Verre Oosten in Laken, die momenteel gesloten zijn voor renovatiewerken. Ook personen met een handicap en hun eventuele begeleider krijgen op vertoon van een kaart gratis toegang tot deze musea.



De maatregel brengt tegelijk wel een prijsverhoging tot de meer marktconforme internationale standaarden mee voor enkele musea. Zo betaalt een volwassen bezoeker in het Jubelparkmuseum en het Muziekinstrumentenmuseum nu 10 in plaats van 8 euro en in het Hallepoort stijgt de toegangsprijs van 5 naar 7 euro.