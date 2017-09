Ontwikkelaar van luchttaxi's haalt miljoenen op

MV

5/09/17 - 10u33 Bron: Belga

Lilium jet © Lilium.

Lilium, een ontwikkelaar van elektrisch aangedreven vliegtuigen uit München, heeft bij investeerders 90 miljoen euro opgehaald. Met het vers geld wil het bedrijf een elektrojet bouwen die kan ingezet worden als vliegende taxi.

Met een eerste kapitaalronde van 10 miljoen dollar werd al een prototype gebouwd, dat verticaal kan starten en landen. In één uur kan de Lilium Jet, aangedreven door 36 elektromotoren, tot 300 kilometer afleggen.



Lilium wil het toestel, met vijf zitplaatsen, in serie gaan bouwen. Topman Daniel Wiegand zegt dat nog een kapitaalronde zal moeten volgen vooraleer het toestel effectief op de markt zal komen. "Maar met 90 miljoen dollar is al veel mogelijk, ook in de ontwikkeling van vliegtuigen."



Kleine elektrische vliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen zouden in de toekomst kunnen worden ingezet als luchttaxi's. Heel wat start-ups maar ook grotere spelers zoals Airbus werken aan dergelijke elektrojets.