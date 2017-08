Eerste nudistenpark van Parijs opent vandaag de deuren

kv

In het Bois de Vincennes in Parijs opent vandaag de eerste "ruimte voor naturisten". Zes weken lang mogen bezoekers naakt genieten van het park. Voyeurisme is niet toegestaan.

Bijna een jaar nadat de gemeenteraad groen licht gaf voor het plan, is het naturistenpark een feit. Van 31 augustus tot 15 oktober mogen bezoekers de kleren afschudden in een speciaal daarvoor voorziene zone van het Bois de Vincennes.



"De creatie van een ruimte in het Bois de Vincennes waar naturisme zal worden toegelaten, maakt deel uit van onze ruimdenkende visie voor het gebruik van de Parijse openbare ruimte," zegt Penelope Komites, die verantwoordelijk is voor de parken in de stad.



Het park van 7300 vierkante meter wordt beschouwd als een tijdelijk experiment. Het is gratis toegankelijk en dagelijks open van 8 uur tot 19.30 uur. De rust en naaktheid van de bezoekers van het park, maar ook van andere voorbijgangers, moeten gerespecteerd worden. Voyeurisme en exhibitionisme worden niet getolereerd, delen de autoriteiten mee. Lees ook Agenten gebruikten politiehelikopter om naakte mensen te filmen

