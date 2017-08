2 Duitse toeristen dolen 11 dagen door Canadese wildernis na kanocrash

kv

30/08/17 - 02u15 Bron: CBC

Wolf Wagner (rechts) en John Hoentsch (links) wandelden elf dagen door de Canadese wildernis nadat hij kano crashte. © Wolf Wagner.

De vakantie van twee Duitse mannen die per kano elf dagen door het noorden van de Canadese provincie Manitoba wilden trekken, nam een onverwachte wending nadat hun kano crashte en ze te voet verder moesten. Het duo was elf dagen onderweg voor ze weer de bewoonde wereld bereikten.

Wolf Wagner (25) en John Hoentsch (26) begonnen op 19 juli aan een drie weken durende kanotocht op de Hayesrivier. Op dag elf waren ze tijdens hun trip al een veertigtal stroomversnellingen gepasseerd, toen het plots misging: ze verloren de controle over hun kano en het vaartuig liep op de klippen.



De mannen bevonden zich in een gebied zonder gsm-bereik en er zat dan ook niets anders op dan te voet verder te trekken naar het dorpje Gilliam, zo'n 115 kilometer verderop. Gewapend met een GPS en kaarten begonnen ze aan hun voettocht. Lees ook 10 adembenemende plekken die je moet bezoeken voor ze niet meer bestaan

Ze was een maand vermist in de wildernis. Maar dan ziet automobilist iets bewegen in de bosjes

Hitte, muggen en rantsoeneren Wagner verwachtte dat de reis zo'n vier à vijf dagen zou duren, maar dat was buiten het moerassige terrein gerekend. De eerste dag legden de mannen amper zes kilometer af op acht uur tijd. "Dat was het moeilijkste moment, denk ik, de avond van de eerste dag," aldus Wagner. De eerste vier à vijf dagen bleef het volgens de man moeilijk om positief te blijven. Overdag was het heel warm en ze moesten voortdurend muggen en vliegen afweren. 's Nachts daalde de temperatuur bovendien zo erg dat hun schoenen tot tweemaal toe bevroren.



"Ik zei altijd tegen John, ja, we zullen het halen, gemakkelijk, en we zijn gemotiveerd," aldus Wagner. "Maar bij mezelf dacht ik soms dat we het niet zouden halen. Ik denk dat het bij hem misschien wel hetzelfde was."



De mannen aten 's ochtends elk twee boterhammen met chocopasta, nog eens twee boterhammen als lunch en 's avonds een blik soep. 's Nachts kropen ze samen in een tentje van amper 120 centimeter breed. Ze hadden immers veel bagage achtergelaten op de plaats van de crash om hun rugzakken zo licht mogelijk te houden. De mannen moesten dagelijks zo'n drie à vier keer een rivier overzwemmen. © Wolf Wagner.

Verlossing Op dag 11 hoorden Wagner en Hoentsch plots het geluid van voertuigen op de snelweg. "We waren zo blij," vertelt Wagner. Al snel kregen ze een lift van Aaron Schell, een medewerker van het provinciale elektriciteitsbedrijf.



"Aanvankelijk wilde ik het niet geloven, maar hoe meer ze vertelden en hoe meer ik besefte waar ze vandaan kwamen, realiseerde ik me dat het waar was en wilde ik alleen maar meer horen," vertelde Schell aan CBC. Hij merkte pas later dat een van de mannen nog steeds een peddel bij zich had. "Toen we in Gilliam toekwamen, was hij behoorlijk trots dat hij de peddel nog had. Die was gekocht in Duitsland, maar gemaakt in Canada." De mannen nadat ze werden opgepikt door Aaron Schell. © Aaron Schell.