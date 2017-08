Roma-clan maakt 1 miljoen euro buit bij toeristen in Disneyland

CELIEN MOORS

29/08/17

Disneyland Parijs Een Roemeense clan die kinderen inzette om toeristen te beroven, onder meer in Disneyland, staat vanaf vandaag terecht in Frankrijk. Om hun slachtoffers om de tuin te leiden, droegen de diefjes zelfs Mickey Mouse-oortjes. De bende maakte in twee jaar tijd minstens 1 miljoen euro buit.