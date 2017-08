"Geslaagd, maar geen topzomer": 5,7 miljoen dagtoeristen naar de kust

EB

Een zonnige dag op het strand van Koksijde. © photo news.

De kust heeft er met 5,7 miljoen dagtoeristen een goede, maar geen uitzonderlijke zomer opzitten. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag bij de toeristische sector. Toch blijft de sector optimistisch na deze "Belgische" zomer.

"De zomer is geslaagd maar was geen absolute topper. Toch noteren zowel het dag- als het verblijfstoerisme deze zomer degelijke cijfers", aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a). Met 5,7 miljoen dagtoeristen kende de kust een degelijke zomer, mede dankzij de traditionele piekmomenten rond 21 juli en 15 augustus die respectievelijk 400.000 en 500.000 dagtoeristen naar zee lokten.



Ook de verblijfssector deed het goed. De hotelsector spreekt van een gemiddelde bezetting rond de 85 procent. De hotels noteerden een iets hogere bezetting in augustus tegenover juli, telkens tussen 80 en 90 procent. Door het mooie voorjaar werd heel wat vroeger geboekt dan andere jaren.



De kampeersector kende een iets moeilijkere zomer. Er is sprake van een iets mindere bezetting van de toeristische kampeerplaatsen voor passanten. De bezetting op de verhuuraccommodaties hield daarentegen beter stand. De kustcampings noteren dit jaar een toenemende vraag naar jaarplaatsen voor stacaravans.



De huurvakantiewoningen deden het iets minder met een kleine achteruitgang op vlak van aantal verhuurde dagen. Op het einde zijn er wel nog flink wat lastminuteboekingen geweest.



Voor attracties en musea was het dan wel weer een prima zomer met vaak 10 tot zelfs 20 procent meer bezoekers. Het Zwin Natuurpark verwelkomde deze zomer ruim 30.000 bezoekers. In het Domein Raversyde zijn bijna 33.500 bezoekers genoteerd, 25 procent beter dan vorig jaar. De Kustpas, een voordeelpas, droeg daar zeker tot bij met 60.000 online- en offlinegebruikers.



Mooier weer aan zee dan in binnenland

Westtoer benadrukt dat het opnieuw mooier weer was aan zee dan in het binnenland, met gemiddeld twee uur meer zon per dag. Er werd flink geïnvesteerd in het kustweerbericht en in webcams om twijfelende toeristen alsnog te overtuigen om te kiezen voor een dagje kust.



Ook ondernemingsorganisatie Unizo deed een bevraging. Ruim 56 pct van de kustondernemers is tevreden tot zeer tevreden over de aflopende zomervakantie. Veertig procent is matig tevreden. Vooral de julimaand evalueert men positief. De organisatie vraagt dat de kust nog minder weersafhankelijk wordt, met onder andere meer evenementen in voor- en najaar. 73 procent van de ondernemers stelt dat er in het zomerseizoen voldoende evenementen en activiteiten aan de kust zijn. Slechts 43 procent stelt dat dit voor het najaar het geval is.