Bobbejaanland sluit Typhoon na ongeval met vijf gewonden

Tim Van Der Zeypen

23/08/17 - 11u30 Bron: eigen berichtgeving

© rv.

Twee karretjes van de rollercoaster Typhoon in het pretpark Bobbejaanland in Kasterlee zijn vorige week dinsdag tegen elkaar gebotst. Daarbij raakten vijf inzittenden gewond.

"Twee personen werden met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij hadden nekklachten", bevestigt Peggy Verelst van Bobbejaanland. "De drie anderen moesten niet naar het ziekenhuis. Zij bleven uiteindelijk in het park."



Nog volgens de woordvoerster vielen de verwondingen mee. De twee afgevoerde bezoekers kwamen naar verluidt na hun bezoek aan het ziekenhuis terug naar het pretpark.



Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nu verder onderzocht. Sinds dinsdag werd de attractie stilgelegd. "Dit had uiteraard niet mogen gebeuren. De oorzaak is bijna gekend. Nadien zal het opnieuw moeten gekeurd worden. We hopen dit weekend opnieuw te openen", klinkt het nog bij Verelst.