Parijs na de aanslagen: toeristen keren terug naar de romantische stad

Bewerkt door: ESA

22/08/17 - 14u42 Bron: Belga

© TDW.

Het toerisme in de regio Parijs heeft in de eerste helft van 2017 opnieuw met groei aangeknoopt. Zowel het aantal overnachtingen als de omzet steeg scherp, zo meldt de toerismedienst van de regio van de Franse hoofdstad. Na de aanslagen van eind 2015 en 2016 in Frankrijk kende het toerisme er een scherpe terugval.

Het aantal hotelovernachtingen van buitenlandse toeristen steeg op een jaar tijd met 14,9 procent tot 7,6 miljoen, goed voor het hoogste cijfer in deze periode sinds 2008. De hoteliers ontvingen in totaal 16,4 miljoen Franse en buitenlandse toeristen, een stijging met 10,2 procent en het hoogste niveau in tien jaar.



De toeristen spendeerden naar schatting samen 10,1 miljard euro in deze periode, of 10,5 procent meer dan in het eerste semester van 2016.



In heel 2016 klokte het aantal hotelovernachtingen af op 30,9 miljoen en alle overnachtingen in de verschillende accommodaties op 61,5 miljoen. Het ging om een daling met respectievelijk 4,7 en 7,2 procent op jaarbasis. Het aantal overnachtingen door buitenlanders daalde het meest (-8,8 procent).



Parijs werd begin 2015 getroffen door de terreuraanval op de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt. In november volgde de aanslag van IS op concertzaal Bataclan, nabije bars en restaurants en het Stade de France. In juli vorig jaar was er de aanslag met een vrachtwagen in Nice tijdens de nationale feestdag.