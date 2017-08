"Geen enkel gevaar voor de veiligheid" tijdens uitvallen communicatie op luchthaven Charleroi

Bewerkt door: ESA

Er was op geen enkel moment een gevaar voor de veiligheid toen de communicatie met de luchtverkeersleiding gisterenavond even uitviel op de luchthaven van Chaleroi. Dat zegt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene. Op het moment van het incident, dat snel weer was opgelost, was er nog één toestel in de lucht dat moest landen.