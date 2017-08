Incident in Walibi: bootjes haken in elkaar, twee bezoekers vallen in het water

Door: redactie

Gisteravond zijn twee bezoekers en een personeelslid in het water terechtgekomen in Walibi. De technieker raakte gewond nadat twee bootjes in de attractie Radja River geblokkeerd raakten. "Blijf altijd in de bootjes zitten, ook al zijn ze in elkaar gehaakt", waarschuwt de woordvoerster van het park.

Het liep fout toen twee bootjes gisteravond om 18.10 uur in elkaar vast raakten. Enkele bezoekers waren uit het bootje op de oever gesprongen en wilden weer aan bord gaan toen de attractie weer in beweging kwam. Zo is een jong meisje in het water gevallen, zij kon werd gered door andere bezoekers. Intussen waren de techniekers van het park al onderweg om de bootjes los te maken. Een van hen raakte gewond aan de schouder en werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is in het water gevallen.



Woordvoerster van Walibi Belgium Marie-France verklaarde aan RTL dat iedereen er met de schrik vanaf is gekomen: "Toen de bootjes weer in beweging kwamen, zijn de twee bezoekers er opnieuw ingesprongen. Zo zijn ze in het water terechtgekomen. De twee mochten zich in het park gaan douchen en hebben droge kleren gekregen."



Marie-France Adnet zegt dat het nog gebeurt dat de bootjes in elkaar haken. "Maar het is best dat je altijd in de bootjes blijft zitten. Het water in deze attractie is net een wilde rivier en kan gevaarlijk zijn. Het is beter te luisteren naar de instructies van het personeel en te wachten tot de techniekers arriveren om te helpen."