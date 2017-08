De Boeing 777-200LR, een cruiseschip in de lucht

avh

20/08/17

Luxerederij Crystal Cruises heeft een nieuw toestel aan haar vloot toegevoegd. Geen schip deze keer, maar wel een Boeing 777-200LR Worldliner. Vanaf nu kan je de wereld rondreizen in een luxueus cruisevliegtuig.

De Crystal Skye is het eerste niet-traditionele cruiseschip van het bedrijf. "Ons doel was om een luxueus interieur te creëren dat het elegante merk Crystal ondersteunt met zijn cruiseschepen, jachten en rivierboten", zegt Bret Neely van Greenpoint Technologies, dat het interieur van het vliegtuig verzorgde. "Het resultaat is dit mooie en functionele interieur."