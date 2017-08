De eerste beelden: Walibi krijgt grootste en snelste achtbaan van Benelux

Door: FT

14/08/17 - 12u30 Bron: Sudpresse

De rode achtbaan wordt de snelste en grootste van de Benelux en verschijnt recht tegenover de attractie 'Challenge of Tutankhamon'. © Bertevas.

Walibi krijgt de grootste én snelste achtbaan van de Benelux. Fans moeten nog vier jaar wachten, maar kunnen zich wel al verlekkeren op de eerste beelden die zijn uitgelekt. Met een investering van liefst 100 miljoen euro krijgt het hele park in Waver er trouwens jaarlijks nieuwe attracties bij.

Vier nieuwe restaurants

Op de website van ontwerper Fabien Manuel is ook een foto te zien van de nieuwe hoofdingang, die er in september 2019 moet komen. Opvallend: de grote W. Het gebouw wordt ook toegankelijk voor mensen die het park niet willen bezoeken, maar gewoon willen winkelen of een hapje willen eten in een van de (nieuwe) restaurants. In datzelfde jaar wordt ook de omgeving rond de Cobra-achtbaan in een nieuw jasje gestoken.



Een andere tekening onthult dan weer een van de vier nieuwe restaurants, met een overduidelijke knipoog naar het carnaval in Venetië. Walibi krijgt er de komende jaren ook nog een Indiaas restaurant, een tropisch restaurant en een Afrikaans restaurant bij. (lees onder de foto's verder)