België past reisadvies voorlopig niet aan voor regio Noord-Korea

Koen Van De Sype

11/08/17 - 06u47 Bron: Eigen berichtgeving

© ap.

De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lopen verder op, maar België past zijn reisadvies voor de betrokken regio voorlopig niet aan. Dat zegt Buitenlandse Zaken.

Gisteren zei de Amerikaanse president Donald Trump dat zijn waarschuwing aan het adres van Noord-Korea dat hij een mogelijke aanval zou beantwoorden met "vuur en woede, zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen" misschien nog te zacht uitgedrukt was. Eerder had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gedreigd met een raketaanval tegen het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Die zou midden deze maand al mogelijk zijn volgens het leger.

Ook buurlanden Zuid-Korea en Japan spraken al harde taal. De Zuid-Koreaanse regeringsleider Roh Jae Cheon zei dat zijn land "voorbereid" is en de Japanse regering waarschuwde "nooit de provocaties te zullen tolereren". De Australische premier Malcolm Turnbull verklaarde afgelopen nacht dan weer dat zijn land de Verenigde Staten zal steunen mocht het tot een gewapend conflict komen.



Nauwgezet

Ondanks de vergrote dreiging verandert België voorlopig niets aan zijn reisadvies voor de betrokken regio. "We volgen de situatie nauwgezet op, maar voorlopig is er geen aanpassing nodig", reageert adjunct-woordvoerder José de Pierpont van Buitenlandse Zaken.



"Onze reisadviezen zijn overigens echt adviezen", gaat hij verder. "Belgen blijven altijd vrij om naar de regio te reizen als ze dat willen. Sommige luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeringsmaatschappijen bepalen wel hun voorwaarden op basis van ons reisadvies."



Annuleren

Zo kan je bij sommige organisaties een reis annuleren als er een negatief reisadvies zou komen, maar dat is afhankelijk van met wie je in zee gaat en wat de concrete voorwaarden van je contract zijn. Maar zover zijn we dus nog niet. Annuleren gebeurt voorlopig nog op eigen kosten.



Of er een concreet plan bestaat om landgenoten te evacueren mocht er effectief een gewapend conflict uitbreken, wil de Pierpont niet zeggen. "Zoals voor alle andere landen, volgen we de situatie op de voet. Als dat nodig blijkt, zullen we de juiste maatregelen nemen", zegt hij nog.