Zeven op de tien bedrijven in Waalse toerismesector tevreden

kv

31/07/17 - 18u42 Bron: Belga

Pairi Daiza is een van de voornaamste toeristische trekpleisters van Wallonië. © Benoit De Freine .

Zeven op de tien bedrijven die actief zijn in het toerisme in Wallonië tonen zich tevreden tot zeer tevreden over het toeristische seizoen tot nog toe. Dat blijkt uit een enquête van l'Observatoire du tourisme wallon bij 318 toerismebedrijven. Zo'n 73 pct van die bedrijven vindt dat ze even goede of zelfs betere zaken hebben gedaan dan in juli 2016.