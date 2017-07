Lijnpiloten onthullen negen geheimen die je liever niet zou weten

avh

Het vliegtuig is het veiligste vervoersmiddel ter wereld. Maar de gedachte dat je tien kilometer hoog in de lucht hangt in een ijzeren buis, boezemt veel mensen angst in. Piloten doen hier nog een schepje bovenop en onthullen op Quora 9 geheimen over lijnvluchten die je misschien liever niet zou weten. Een overzicht.

Vliegtijden worden aangepast Luchtvaartmaatschappijen zullen altijd wat tijd toevoegen aan de duur van een vlucht. Op die manier komt een vliegtuig altijd op tijd aan, ook al landt het eigenlijk te laat. Als een vlucht bijvoorbeeld één uur duurt, dan zal de maatschappij aankondigen dat ze een uur en een kwartier duurt. Officieel landt de vlucht dan op tijd, ook al is er een kwartier vertraging. © thinkstock.

Piloten krijgen andere maaltijden Piloten krijgen andere maaltijden voorgeschoteld dan de passagiers. "Als het voedsel besmet is, worden we niet ziek", onthult piloot Hari Sanil. © thinkstock.

Drink geen koffie of thee Op één op de acht vliegtuigen is het water smerig. Dat blijkt uit een studie van EPA. De leidingen worden op veel vliegtuigen te weinig gekuist. Daarom zal het personeel nooit koffie of thee drinken, en jij doet dat beter ook niet. © thinkstock.

Zuurstofmaskers leveren maar kwartiertje zuurstof Een piloot onthult dat een zuurstofmasker slechts een kwartier lang zuurstof kan leveren. Een piloot heeft niet langer nodig om het vliegtuig te laten zakken naar een hoogte waarop passagiers opnieuw normaal kunnen ademen. © rv.

Piloten vergeten vaak het 'gordelsignaal' uit te zetten Wanneer de piloot het 'fasten seatbelts'-tekentje boven de zetels doet branden, weet je dat er turbulentie aankomt. Wanneer de kust weer veilig is, vergeten piloten vaak om het lampje weer uit te zetten. Vaak hou je dus onnodig je gordel aan, al is het uiteraard nooit een slecht idee om je gordel de hele vlucht vast te klikken. © thinkstock.

Piloten minimaliseren elk probleem Om geen paniek te zaaien, zullen piloten elk probleem minimaliseren. Wanneer ze helemaal niets kunnen zien, zullen ze melden dat er "wat mist" is. Bij een vertraging om "technische redenen" is er wellicht iets kapot. © thinkstock.

Vliegtuigen worden constant getroffen door bliksem Een vliegtuig wordt gemiddeld meer dan één keer per jaar getroffen door de bliksem. Vaak veroorzaakt een vliegtuig zelfs bliksem wanneer het door een elektrisch geladen wolk vliegt. Er is gelukkig geen reden tot paniek, want vliegtuigen zijn gemaakt om te weerstaan aan blikseminslagen. © thinkstock.

Sommige piloten dragen een pistool Na de aanslagen van 11 september werd de functie van Federal Flight Deck Officer in het leven geroepen. Deze piloten dragen een pistool tijdens de vlucht om de veiligheid op een vlucht te vrijwaren. De kans bestaat dus dat er op een vlucht van of naar de Verenigde Staten een gewapende piloot meevliegt. © thinkstock.