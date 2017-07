"Elk jaar ongevallen": Touring waarschuwt voor te zwaar of verkeerd geladen dakkoffers

Marc Uyttenhove

De dakkoffers die vroeger alleen dienden voor het vervoer van ski's of snowboards naar de wintersport, worden nu ook steeds vaker 's zomers gebruikt door vakantiegangers die plaats willen besparen in de auto. "Maar dat is niet zonder gevaar", waarschuwt Touring. "Uit crashtests blijkt dat auto's met een te zware lading op het dak bij bruuske manoeuvres of in bochten veel minder baanvast zijn."

Meer dan 50% van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto naar zijn vakantiebestemming en dat cijfer lijkt nog jaar na jaar te stijgen. Om meer bagage te kunnen meenemen, kiezen steeds meer vakantiegangers voor de dakkoffer, voordien enkel populair bij skiërs. Maar zo'n dakvalies is niet zonder gevaar, zo blijkt uit onderzoek van Touring.

Evenwicht "Elk jaar krijgen wij te maken met auto's die in het buitenland van de weg zijn afgeraakt, al dan niet met zware gevolgen", zegt Danny Smagghe van Touring. "Vaak is de oorzaak een verkeerd of te zwaar geladen voertuig, waarvan het evenwicht is zoekgeraakt. Onze Duitse collega's onderwierpen recent een auto met een dakkoffer aan een crashtest, eerst leeg, daarna met de toegelaten maximumlading en daarna met een overlading van 30 kg in de dakkoffer en 50 kg in de auto."

Gewicht © anp. "Reeds met een maximaal toegelaten lading in de dakkoffer was de auto alleen stabiel te houden dankzij de elektronische stabiliteitscontrole. Krachtig tegensturen was wel nodig. Bij overlading was de controle over het stuur nog moeilijker te houden, met slippen tot gevolg. Het automatische systeem kon het voertuig niet langer stabiliseren. Zelfs een klein meergewicht maakt dus het beheersen van een voertuig bijna onmogelijk en de elektronische systemen kunnen dit niet corrigeren. Ook de bandendruk moet worden aangepast aan het gewicht. Hoeveel kilo's er op het dak van de auto mogen - de dakbelasting - vind je in het instructieboekje, maar slechts weinig automobilisten houden daar rekening mee."