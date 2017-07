1 op de 4 Belgen controleert wagen niet voor vakantie: hier moet je op letten

Door: redactie

19/07/17 - 10u25 Bron: VAB

© anp.

op vakantie Volgens de 'Zomerenquête' van de VAB, een representatieve steekproef bij 2.000 automobilisten, controleert 1 op de 4 Belgen de wagen niet voor vertrek op vakantie. Vertrekt u binnenkort met de wagen op vakantie? Lees dan hieronder wat u kan doen om problemen onderweg te vermijden.

Een vierde van de Belgische automobilisten laat de wagen voor vertrek nakijken door een garagist, ongeveer de helft controleert de wagen zelf op verschillende punten. 1 op de 4 trekt op vakantie zonder de wagen na te kijken. De VAB vindt dat jammer. "Een goede staat van de wagen is erg belangrijk als je lange afstanden in warme temperaturen aflegt", luidt het. Bovendien kan je veel zelf controleren, de VAB geeft enkele tips.



Wat kan je zelf?

1. Bandenspanning Het is belangrijk dat je banden in goede staat zijn. "Steeds minder wagens beschikken over een volwaardig reservewiel, wat zeker op vakantie problemen kan opleveren."



Bovendien is rijden met banden waarvan de spanning niet correct is, gewoon gevaarlijk. "Verkeerde bandenspanning maakt het weggedrag van je wagen onvoorspelbaar, vooral in de bochten."



Een te lage bandenspanning verhoogt ook de rolweerstand van de band, wat leidt tot meer brandstofgebruik.



De bandenspanning kan je controleren aan een tankstation of wanneer je je banden oppompt. Je stelt de pomp dan gewoon in op de juiste spanning en kijkt wanneer het voldoende is. Banden controleren doe je best wanneer ze 'koud' zijn (wanneer je niet meer dan enkele kilometers gereden hebt).

2. Oliepeil Olie beschermt je motor tegen wrijving en hoge temperaturen. Elke motor zal een deel van zijn olie 'verbruiken', de een iets meer dan de ander. Moet je meer dan een liter bijvullen per 1.000 km, dan is er waarschijnlijk iets niet in orde en ga je best naar de garage. Je controleert het oliepeil best een keer per maand.



Controleer het oliepeil als de motor koud is. Met een peilstok meet je het oliepeil, als het niveau tussen de twee indicatoren op de peilstok staat, is het goed.



Het verschil tussen het minimum- en het maximumpeil bedraagt een liter. Als het oliepeil onder het minimum staat, vul je best een halve liter bij. De juiste olie vind je in het instructieboekje van je auto.

3. Koelvloeistof Koelvloeistof dient om je motor af te koelen. Op vakantie is dat erg belangrijk, want filerijden en een zwaardere belasting van de wagen stellen de koeling erg op de proef.



Controleer de koelvloeistof alleen bij een koude motor, anders riskeer je ernstige brandwonden. Er is geen vaste plaats voor het reservoir in de motor, maar je kan het makkelijk herkennen aan het transparante omhulsel en de gevarendriehoek de daar op afgebeeld staat. Op het reservoir staan ook streepjes, de vloeistof moet zich tussen minimum en maximum bevinden. Bijvullen doe je best met de door de fabrikant aanbevolen vloeistof, zie daarvoor het instructieboekje bij je auto.



Als je regelmatig grotere hoeveelheden vloeistof moet bijvullen, zit je wellicht met een lek.

4. Verlichting De verlichting is niet moeilijk te controleren en het belang ervan is niet te onderschatten. Zelfs in de zomermaanden willen we zonder problemen kunnen zien en gezien worden.



Schakel de lichten van je auto een voor een aan en laat iemand anders kijken of ze werken. Controleer zeker het dimlicht, grootlicht, richtingaanwijzers, mistlampen, achteruitrijlicht en stoplichten.