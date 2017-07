Zaterdag was topdag op de Gentse Feesten met 150.000 bezoekers

MV

16/07/17

Gent heeft zaterdag 150.000 bezoekers ontvangen en De Lijn vervoerde een recordaantal reizigers voor een tweede dag van de Gentse Feesten. "De sfeer is bijzonder gemoedelijk bij de start van de feesten. Er zijn opmerkelijk minder vechtpartijen dan de voorbije jaren", zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez van de Gentse lokale politie.

De Lijn vervoerde zaterdag 47.532 reizigers. "Dat is 37,3 procent meer ten opzichte van dezelfde dag in 2016 en tegelijk het hoogste cijfer ooit voor de tweede dag van de Gentse Feesten", zegt feestenburgemeester Christophe Peeters. De pendeltram tussen het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt vervoerde 44.834 reizigers en 2.698 reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen. Vorig jaar waren er 135.000 mensen op de tweede dag van de Gentse Feesten.



Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 134 bezoekers, onder wie 11 die zich kwetsten op een springkasteel. De lokale politie takelde 31 voertuigen en er werden 114 verkeersinbreuken vastgesteld. Zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag kregen 111 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen, van wie 63 in de feestenzone.



Er werden dertien bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan acht voor openbare dronkenschap en vijf voor het verstoren van de openbare orde. "De sfeer is bijzonder gemoedelijk bij de start van de feesten. Er zijn opmerkelijk minder vechtpartijen dan de voorbije jaren", zegt woordvoerder Gonzalez.



De Gentse lokale politie gaf zaterdag ook een tros ballonnen aan de kinderafdeling van het Sint-Lucasziekenhuis. Omdat ambulante verkoop verboden is in de feestenzone werden ze in beslag genomen, maar in samenspraak met de verkoper werden ze aan de kinderen geschonken.