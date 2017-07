Politie neemt ballonnen in beslag op Gentse Feesten en schenkt ze aan kinderziekenhuis

Door: Sabine Van Damme

16/07/17 - 09u53

© Politie Gent.

De Gentse politie heeft op dag 2 van de Gentse Feesten een hoop kleurrijke ballonnen in beslag genomen. Niet omdat ze er gevaarlijk uitzagen, en met terreur had het ook al niks te maken. Ambulante verkoop is gewoon verboden in de Gentse Feestenzone.



En de regels zijn streng, ook voor ballonnenverkopers. De politie wist ook meteen waarheen met hun verovering. Ze schonken de tros ballonnen aan de kinderafdeling van het Sint Lucasziekenhuis. Het is tenslotte feest voor iedereen, ook voor zieke kindjes.