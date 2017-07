180 vliegtuigpassagiers krijgen 400 euro in eerste Belgische groepsvordering

Bewerkt door: mvdb

13/07/17

Test-Aankoop In de zaak van de eerste groepsvordering of 'class action' in België, aangespannen door consumentenorganisatie Test-Aankoop (T-A) tegen luchtvaartmaatschappij Thomas Cook Airlines Belgium, zijn 180 vliegtuigpassagiers vergoed. Zij ontvingen elk 400 euro schadevergoeding, zegt T-A op zijn website.

Test-Aankoop diende in oktober 2015 een verzoekschrift in bij de rechtbank in Brussel met een vordering tot collectief herstel. Het ging om de eerste class action in ons land sinds die mogelijkheid werd gecreëerd in 2014.



Op 23 maart 2015 moesten 180 passagiers uren wachten op een terugvlucht (HQ1509) vanuit Tenerife naar Brussel. Het toestel dat hen moest vervoeren kwam in botsing met een mobiele trap, waarna het volgens T-A meer dan acht uur wachten was op een vervangtoestel. De consumentenorganisatie wees erop dat er normaal gesproken, voor elke vertraging van meer dan drie uur, een financiële compensatie van 400 euro per persoon moest worden uitbetaald. Maar volgens de luchtvaartmaatschappij was er sprake van een toegestane uitzondering wegens "buitengewone omstandigheden", en moest men geen schadevergoeding betalen. De consumentenorganisatie trok naar de rechter, zich baserend op Europese rechtspraak.



Einde juridische procedure

Thomas Cook Airlines Belgium heeft nadien, op eigen initiatief, de schadevergoeding van 400 euro aan de 180 gedupeerde reizigers betaald. Naar aanleiding daarvan heeft de rechter in zijn eindvonnis een officieel einde gesteld aan de juridische procedure.



Bij Thomas Cook Airlines bevestigt men het bericht, zonder verdere commentaar.