Vrouw (30) zit naast masturberende man op vliegtuig, mag van crew niet naar andere plaats

MVDB

13/07/17 - 07u29 Bron: New York Daily News, Medium

© afp.

Een Amerikaanse vrouw heeft eind mei op een vlucht naar Parijs naast een man gezeten die masturbeerde toen ze sliep. Toen ze later tijdens de vlucht daarover werd ingelicht, vroeg ze om een andere plaats in het vliegtuig. Dit werd geweigerd. Chloe King moest tot haar ontsteltenis terug naast de masturberende man plaats nemen.

Een vrouw die op dezelfde rij als de slapende King en de man zat, zag wat er gaande was. Zij lichtte onmiddelijk de crew in en ging ergens anders in het vliegtuig zitten. Pas toen King (30) ontwaakte, werd ze gewenkt door een hostess.



"Gevangen tussen hem en het raam"

De socialemedia-manager van beroep kreeg achteraan in het vliegtuig te horen wat er gebeurd was. Geschrokken vroeg ze om een andere plaats. Crewleden verklaarde dat de landing bijna zou worden ingezet. De Franse politie was al ingelicht. Ze werd daarom tot haar consternatie verzocht om terug te keren naar haar plaats, pal naast de man. "Ik moest haast over de zedendeliquent klimmen en zat voor de rest van de vlucht tussen hem en het raam gevangen. Ik beefde en huilde, het maakte me misselijk", schrijft de vrouw in een blogpost op de website Medium.com.



Lieten begaan

King neemt het vooral kwalijk dat de crewleden niet meteen tot de actie overgingen en haar lieten slapen. De man werd zo niet gestopt. "Ik zal zo nooit weten wat er allemaal gebeurd is. Ik voel me niet helemaal veilig meer. American Airlines, jullie wisten dat de man criminele feiten beging en toch grepen jullie niet in. Ik zat in een vreselijke situatie en toch lieten jullie de man begaan. De delinquent werd door jullie met meer respect behandeld dan een weerloze vrouw", luidt het.



De New Yorkse meldde het incident na landing onmiddelijk bij American Airlines in Parijs. King ontving pas weken later een e-mail waarin de juridische dienst van de luchtvaartorganisatie excuses aanbood. Volgens American Airlines is de man op de luchthaven ondervraagd door de Franse politie. Of er verdere gerechtelijke stappen tegen hem volgen, is niet bekend. Chloe King postte de blogpost op 9 juli. American Airlines zegt het incident nader te onderzoeken. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij verklaarde aan de New York Daily News dat het incident gebeurde op 24 mei.