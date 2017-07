Morgen starten de Gentse Feesten: acht opvallende dingen die u moet weten

Door: FT, VDS & EDG

13/07/17 - 12u06 Bron: Eigen berichtgeving

Een volle Vlasmarkt tot in de vroege uurtjes en in de verte het Botramkot: ze zijn onlosmakelijk verbonden met de Gentse Feesten. © Wannes Nimmegeers.

Gent maakt zich op voor tien dagen Gentse Feesten. En noem onze Heer gerust een Gentenaar, want er is veel zon beloofd. Andere ingrediënten om er een toptiendaagse van te maken: een muilmarathon, Photoboob - ja, dat leest u goed - en een hoop veiligheidsmaatregelen. Acht opvallendheden op een rij. Ja santé mijn ratse!

1. 1.700 kilo zware betonblokken U hoeft geen schrik te hebben om u de komende tien dagen in een mensenzee te storten. De stad wil een eventueel onveiligheidsgevoel volledig naar het achterplan verdrijven en heeft daarvoor de grote middelen ingezet. Gisteren werden de eerste betonblokken en stalen poorten in de binnenstad gedropt. De Wiblocs - want zo heten die dingen - passen als puzzelstukken in elkaar. Een vrachtwagen die komt aangereden, aan om het even welke snelheid, botst op een muur. Met een gewicht van liefst 1.700 kilogram, slingeren de betonblokken rond het voertuig. "Buigen wel dus, maar barsten niet", klinkt het bij de ontwerper. De betonblokken wegen - zonder bloembakken op - liefst 1.700 kilogram. Bij weinig volk blijven de poorten openstaan. © James Arthur.

2. Slimme camera's Nog een antiterreurmaatregel: in de feestenzone houden talloze camera's een oogje in het zeil. Aan de invalswegen zijn drie extra toestellen geplaatst. Die 'slimme camera's' zijn zo geprogrammeerd dat ze verdachte voertuigen herkennen. Concreet: voertuigen die 'verdacht' groot zijn zoals bestelwagens en trucks en voertuigen die met te hoge snelheid de feestenzone naderen. De antiterreurmaatregelen hebben één doel: drama's als in Nice en Berlijn ook in Gent koste wat kost vermijden.

3. Zakdoekjes tegen gauwdieven Onder het mom van zakdoekjes, wil de Gentse politie feestvierders sensibiliseren voor gauwdieven. De zwarte doosjes gelijken erg op een smartphone. Hopen dus dat het mensen met slechte bedoelingen op een verkeerd pad brengt. "Ze zijn overal, dus laat je niet bij de neus nemen." © James Arthur.

4. Knuffelen en 'muilen' Van noodzaak naar plezier nu, want de Feesten zouden wel eens de warmste ooit kunnen worden. Van knuffelen tot "lebberen tot het speeksel rond uw oren vliegt", het kan echt allemaal. Bar Schampavie heeft haar terras opgebouwd in de Hoogpoort en ziet haar klanten elke avond om 21 uur graag in elkaars armen duiken. Wie daarna honger krijgt naar meer, zakt best nog naar de Vlasmarkt af. Datingapp Twoo geeft er tien dagen lang om 2 uur 's nachts het startsein voor een potje muilen. Wil je de liefde graag op sociale media delen? Gebruik op Twitter dan #zoenwemuilen. Wie geen gegadigde vindt: elke dag een flirttip kan helpen.

5. Laat je borsten fotograferen Het plots té warm gekregen en van plan je kleren uit te trekken? Stap dan meteen door naar het hoofdkwartier van Kapow, een kunstenaarscollectief dat z'n tenten opslaat in't Huidevetterken. Daar kan je immers je blote borsten laten fotograferen. De Photoboob, een wel erg gewaagd fotohokje van Julie Pollet, wil het taboe rond borstkanker en seksisme doorbreken. De opbrengst van de foto's gaat naar een goed doel. Bang dat je naakt op internet verschijnt of in het straatbeeld? Gezichten hoeven niet voor de lens. De opbrengst van de expo gaat naar organisaties die werken rond borstkanker. © RV.

6. Datakamp "We doen het internet na, in't echt." De mannen van Bata beloven weer spektakel in de Willem de Beersteeg. Computers hacken, communiceren met ruimtestation ISS, kinderen doen tinderen en weerstations saboteren. Zeggen ze. Wat ze écht doen, zal pas later duidelijk worden. Iedereen krijgt wel een polsbandje met chip en kan punten verdienen, bijvoorbeeld door drank te bestellen, interactief mee te doen of gewoon naar de wc te gaan, of punten verliezen. Een familieplein, zoals elk jaar dus. "Maar doet uw kleine ambetant? Steek hem dan in de verbetermachine." Elk jaar een hoop zottigheid met de man van Cirq vzw. © Wannes Nimmegeers.

7. Herbruikbare flessen en rietveld Duurzaamheid voorop! Zeker op het vijfdaagse Boomtownfestival. Sinds 2013 al wordt gewerkt met herbruikbare bekers, die afgewassen worden met water dat door een pelletkachel verwarmd is. In 2015 werd een mobiele bar geïntroduceerd. Die recupereert warmte van tapkranen en filtert het water: energie-efficiënt, verpakkingsvrij en mobiel. Dit jaar zijn er de herbruikbare waterflessen van Dopper (12,50 euro) voor een festival lang gratis water aan de bars. Ook nadien nog bruikbaar... Nog een extraatje: een rietveld als waterzuiveringsstation, om de toiletten te spoelen. Organisator van Boomtown, Jeroen Vereecke. © James Arthur.