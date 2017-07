Sinksenfoor lokt pak meer bezoekers bij derde editie op Spoor Oost

Margo Verhasselt

9/07/17 - 17u21 Bron: Belga

© Illias Teirlinck.

In Antwerpen heeft de Sinkensfoor - die zondag eindigt - de voorbije vijf weken in totaal zowat 800.000 bezoekers gelokt. De derde editie op Spoor Oost haalt het verhoopte miljoen dus niet, maar de foorkramers hebben het wel over een "flinke progressie" ten opzichte van de iets meer dan 500.000 bezoekers van vorig jaar. "Spoor Oost begint steeds meer bekendheid te genieten", zegt Vincent Delforge, woordvoerder van de foorkramers. "We stonden graag op het Zuid, maar dat is nu verleden tijd, we kijken alleen nog naar de toekomst."