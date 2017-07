Twee hoofdverdachten vrijgesteld van straf voor dodelijk ongeval topman Total

KVDS

Christophe de Margerie. © reuters.

Het Russische gerecht heeft geen straf opgelegd aan de twee hoofdverdachten in de zaak van de dodelijke vliegtuigcrash waarbij de ceo van Total, Christophe de Margerie, omkwam. Dat is het gevolg van een amnestiewet uit 2015.

De bestuurder van de sneeuwruimer en de ingenieur verantwoordelijk voor de controle van de vliegtuigen werden eerder schuldig bevonden door een rechtbank in Moskou. Ze kregen elk een celstraf opgelegd van meerdere jaren.



Die moeten ze echter niet uitzitten door de amnestie die de Russische autoriteiten afkondigde, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland.



Sneeuwruimer

De ceo van Total kwam in oktober 2014, samen met twee piloten en een stewardess, om het leven toen het vliegtuig van de Margerie botste tegen een sneeuwruimer op het vliegveld Vnoekovo in Moskou.