Virgin hervat reis naar de ruimte na fatale crash

Virgin Galactic, het bedrijf van Richard Branson voor ruimtetoerisme, hervat binnenkort zijn testvluchten met een nieuw ruimteschip. Branson hoopt dat eind volgend jaar de eerste betalende klanten een vluchtje naar de ruimte kunnen maken. Richard Branson heeft de nieuwe plannen vandaag aangekondigd. Het ruimteproject lag stil sinds een fatale crash in 2014.

Passagiers stappen bij Virgin Galactic in een ruimteschip dat onder een vliegtuig hangt. Samen stijgen ze op en tijdens de vlucht laat het vliegtuig het ruimteschip vallen. Vervolgens moet de raketmotor aanslaan, waarmee het ruimteschip de dampkring uitvliegt. Als het ruimteschip 100 kilometer boven de aarde is, is het officieel in de ruimte en worden de passagiers erkend als astronauten. Ze kunnen dan hun gordels losmaken en zweven een paar minuten gewichtloos rond. Daarna zakt het ruimteschip terug naar de aarde. Ze komen niet in een baan rond de aardbol.



Bij de testvluchten is Virgin Galactic echter niet hoger geweest dan 21 kilometer. Bij de vierde testvlucht, in oktober 2014, liep het mis. Kort na het loskoppelen en starten van de motor brak het ruimteschip in stukken uiteen. Het remsysteem bleek te vroeg te zijn aangegaan. De copiloot kwam om het leven, de piloot wist zichzelf van 15 kilometer hoogte met een parachute in veiligheid te brengen.



Virgin Galactic, opgericht in 2004, was een pionier in de commerciële ruimtevaart. Het bedrijf is de laatste jaren echter voorbijgestreefd door concurrenten als SpaceX van Elon Musk, Orbital en Blue Origin.

Virgin wil volgend jaar ook beginnen met proeven voor commerciële raketlanceringen om satellieten in een baan rond de aarde te brengen.