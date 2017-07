Verdachten MH17 in Nederland voor rechter

Bewerkt door: ib

5/07/17 - 03u30 Bron: Belga

Knuffels door de lokale bevolking neergezet bij de brokstukken van de gecrashte vlucht MH17 van Malaysia Airlines in het oosten van Oekraïne. © ANP.

De verdachten van de MH17-ramp woren voor een rechtbank in Nederland vervolgd. De rechters zullen bij het bepalen van de straf uitgaan van de Nederlandse wet. Dit hebben de vijf landen die onderzoek doen naar de ramp samen besloten, meldt de Volkskrant woensdag.

Nederland voert het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17 uit met Australië, België, Maleisië en Oekraïne in het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT).



Op 17 juli is het drie jaar geleden dat Malaysia Airlines-vlucht MH17 werd neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.



Met de keuze voor een Nederlandse rechtbank komt een eind aan een lang diplomatiek steekspel over de wijze van berechting van de MH17-schuldigen.