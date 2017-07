Opnieuw vlucht van AirAsia in de problemen: noodlanding nadat vogel in de motor vliegt

Bewerkt door: ib

Een vlucht van de low-budgetmaatschappij AirAsia die deze nacht onderweg was van de Australische stad Brisbane naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, heeft kort na het opstijgen een noodlanding moeten maken in Brisbane.

Kort na het opstijgen hoorden passagiers een aantal harde klappen en zagen ze vonken komen uit een van de motoren van het vliegtuig, een Airbus A330. Volgens AirAsia is een vogel de motor ingevlogen. De vlucht werd onmiddellijk teruggeleid naar Brisbane, waar het vliegtuig rond half twaalf 's nachts veilig landde. Alle 345 passagiers en veertien crewleden zijn in veiligheid gebracht en niemand raakte gewond. "We volgen alle richtlijnen om de veiligheid en het welzijn van onze gasten te verzekeren", liet het hoofd van AirAsia, Benyamin Ismail in een verklaring weten. "We complimenteren onze piloten en crewleden voor hun professionalisme en snelle actie om de passagiers gerust te stellen en het vliegtuig veilig te landen."

Bidden

Vorige week kwam AirAsia al in het nieuws toen een andere vlucht een noodlanding moest maken in Perth nadat een van de motoren het liet afweten. Zeker anderhalf uur lang schudde het vliegtuig alsof het in zware turbulentie zat. "Het was alsof je op een wasmachine zat", verklaarde een van de passagiers later op de radio. De vlucht haalde wereldwijd het nieuws nadat uit opnames die gepost werden op sociale media, bleek dat een van de piloten de passagiers gevraagd had om te bidden.



De passagiers van vlucht D7207 zullen met een speciale vlucht alsnog naar Kuala Lumpur worden gebracht.