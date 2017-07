75.000 kartonnen asbakken tegen peuken op het strand

Bewerkt door: lvh

kust Deze zomer delen de kustgemeenten 75.000 kartonnen asbakken uit. De actie kadert in de campagne 'Laat je peuk niet stranden', een initiatief van de provincie West-Vlaanderen.

Met de actie gaat de kust de strijd aan tegen de vervuilende sigarettenpeuken. Een peuk heeft twee tot twaalf jaar nodig om door de natuur afgebroken te worden. Daarna blijven er nog plasticresten uit de filter achter. Dit betekent dat minuscule plasticdeeltjes uiteindelijk in zeezout, mosselen of garnalen terechtkomen.



De strandreinigingsmachine, die in de zomer de toeristische stranden net houdt, neemt geen peuken op. Daarom worden vanaf vandaag gratis asbakken uitgedeeld. Ze zijn gemaakt van karton en kunnen een tiental peuken opvangen.



Wie een strandasbak wil, kan terecht bij de reddersposten. Daarnaast zal Peukenman, de mascotte van de campagne, op verschillende locaties strandasbakjes uitdelen op de dijk en op het strand.