Ecovignet, extra bril, fluohesjes: hier moet je op letten op reis naar het zuiden

28/06/17

Aanschuiven aan de péage in Frankrijk. © afp.

Op vakantie Frankrijk verplicht vanaf 1 juli het ecovignet Crit'Air voor iedereen die in bepaalde steden met de auto wil rondrijden. Het is een nieuwe verplichting erbij in het al lange lijstje van vignetten, stickers en andere benodigdheden die verplicht zijn in de verschillende landen van de Europese Unie. Trek je deze zomer naar het zuiden, dan neem je best dit lijstje er even bij.

Stilaan vallen door het bos de bomen niet meer te zien. Hoewel we allemaal in de Europese Unie leven, kent zowat elk land andere verkeersregels. Maar er zijn ook grote verschillen als het gaat om de documenten en andere dingen die je bij je moet hebben als je op autovakantie vertrek.

Frankrijk Een tolstation nabij Villefranche-sur-Saône. © afp. Ecovignet: verplicht in bepaalde steden als Parijs, Lyon of Grenoble. Vanaf september komen daar ook andere steden zoals Rijsel, Straatsburg, Bordeaux en Montpellier bij. Je moet het vignet online bestellen, het is niet ter plaatse te koop. Met het ecovignet wil Frankrijk vervuilende auto's zoveel mogelijk uit de steden weren. Crit'Air bestaat in zes kleuren: van groen, voor de propere elektrische wagens, tot grijs, voor auto's van voor 2000.



Péage: Frankrijk is het land van de péages, de tol op de autosnelwegen. Die is verplicht op alle grote snelwegen en moet je betalen bij de toegangspoorten bij het verlaten van de snelweg. De prijs die je betaalt is afhankelijk van het type voertuig en de route die je neemt. Vanuit Luxemburg door Frankrijk richting Spanje rijden kost je via Lyon bijvoorbeeld meer dan 70 euro met een gewone auto. De meeste toeristen betalen de tol cash of met de bankkaart, maar via de Liber-t-badge die je op voorhand kan aankopen krijg je alle facturen thuisgestuurd en rij je sneller door de tolpoorten.

Verplicht mee te nemen:

• In de auto is in Frankrijk een fluovestje, een verbanddoos en een gevarendriehoek verplicht. Ook een alcoholtester is in principe verplicht, maar afwezigheid ervan wordt niet meer beboet.



• Extra opletten voor: Let op wanneer je je kinderen in Frankrijk laat fietsen: kinderen jonger dan 12 jaar moeten sinds maart altijd een helm dragen, ook als ze niet zelf de fiets besturen. Een overtreding kost je 135 euro.



• Sinds 2015 mag je in Frankrijk niet meer roken in de auto als daar ook kinderen jonger dan 12 jaar bij zijn.



• Frankrijk verbiedt in principe alle radarverklikkers en flitspaalinformatie, behalve informatie over 'risicozones'. Zelfs de informatie in je gps of op je smartphone over bijvoorbeeld vaste flitslocaties is in principe verboden.



• Een groot verschil met ons land is tot slot nog dat je in Frankrijk ook geen gebruik mag maken van oortjes of een hoofdtelefoon om te bellen achter het stuur.

Spanje © thinkstock. Tolwegen: ook in Spanje wordt tol geheven op de meeste snelwegen (zeker op de snelwegen richting de Spaanse costa's aan de Middellandse Zee), net zoals in Frankrijk. Betalen kan cash, met de bankkaart of via een badge, Via T. Meer info vind je hier.



Milieuzones: een aantal Spaanse steden zoals Madrid hebben een milieuzone, waar binnenrijden alleen toegelaten is voor vergunninghouders.



Verplicht mee te nemen: rij je naar Spanje, weet dan dat een reservewiel of een reparatiekit verplicht is, net als een fluovestje en een gevarendriehoek. Alleen bestuurders van auto's met een Spaanse nummerplaat zelf moeten ook een tweede gevarendriehoek bijhebben.





© thinkstock. Extra opletten voor:

• Brildragers, opgelet: het is in Spanje verplicht om ook een reservebril bij te hebben als je autorijdt.



• Een fietshelm is voor kinderen van 16 jaar of jonger altijd verplicht en voor iedereen verplicht buiten de bebouwde kom, net als reflecterende kledij bij slecht weer of in het donker. Toch blijven de fietshelmregels in Spanje ietwat flou: de helm is bijvoorbeeld niet verplicht bij extreme warmte of als je bergop fietst... Bovendien wordt er in de praktijk niet altijd evenveel gecontroleerd.



• Ook in Spanje is handenvrij bellen met oortjes verboden, ook op de fiets.

Zwitserland Tolwegen: wie door Zwitserland wil rijden of het land als bestemming heeft, ontkomt niet aan het tolvignet. Dat is geldig voor het lopende kalenderjaar, de maand december ervoor en de maand januari na het jaar inbegrepen. Het vignet kan je kopen aan de grens of in de tankstations in de buurlanden en kost je 40 Zwitserse frank (ongeveer 37 euro). Maar je kan het vignet ook online kopen, bijvoorbeeld bij VAB. Opgelet: voor een aanhangwagen moet je een extra vignet kopen!



Naast het algemene wegenvignet moet je ook betalen voor sommige tunnels, zoals de Sint-Bernardtunnel.



Verplicht mee te nemen: ook in Zwitserland zijn een gevarendriehoek en een reservebril verplicht.

© rv. Extra opletten voor:

• Nader je in Zwitserland - en trouwens ook in Duitsland en Oostenrijk - een file, weet dan dat je verplicht bent een zogenaamde 'Rettungsgasse' te vormen: een vrije doorgang voor de hulpdiensten. Bestuurders op de linkerrijstrook moeten daarvoor al op voorhand uitwijken naar links, bestuurders op de midden- of rechterrijstrook naar rechts.



• Zwitserland verbiedt in principe alle radarverklikkers en flitspaalinformatie. Zelfs de informatie in je gps of op je smartphone over bijvoorbeeld vaste flitslocaties is in principe verboden.

Italië Tolwegen: bijna alle Italiaanse autosnelwegen zijn tolwegen, waarvoor je cash of met je bankkaart kan betalen bij de tolpoortjes. Met de VIA-kaart kan je via een soort pre-paidsysteem sneller door de tolpoorten rijden.



Milieuzones: in een aantal (historische) stadscentra is de toegang voor niet-bewoners op bepaalde momenten verboden. De regels zijn complex, sommige steden werken bijvoorbeeld ook met een vignet waardoor toegang op sommige momenten wel kan.



Verplicht mee te nemen: in Italië is net zoals bij ons een fluovestje en een gevarendriehoek verplicht.

Extra opletten voor:

• In Italië mag je wel handsfree bellen met een headset één enkel oortje. Beide oortjes gebruiken is verboden.



• Roken is verboden in een auto waar ook kinderen inzitten.

Duitsland © epa. Milieuzone: Duitsland is wellicht het bekendste land waar er milieuzones gelden in de steden. De centra van de grote steden zijn enkel beschikbaar mits je een milieusticker of 'Umweltplakette' hebt. Er zijn groene en gele stickers, de auto's met een rode sticker zijn nergens meer toegelaten. De stickers kun je ook in België kopen, bijvoorbeeld bij VAB.



Tolwegen zijn er nog niet in Duitsland, al bestaan er wel plannen voor. Vrachtwagens betalen wel al de 'Maut'.



Verplicht mee te nemen: in Duitsland is een verbanddoos, een gevarendriehoek en een fluovestje verplicht.