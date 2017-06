Matthias Van den Bossche

27/06/17 - 17u39

Attractieparken in de Benelux zijn en blijven big business. Vorige week maakte Walibi nog bekend 100 miljoen euro te investeren in nieuwe attracties. In Plopsa De Panne opende in april eindelijk de houten achtbaan Heidi The Ride. Wat weet jij allemaal over rollercoasters?