Meisje maakt val van 7 meter uit attractie: omstanders vangen haar op en redden haar leven

MVDB

25/06/17 - 22u55

video Een veertienjarig meisje is lichtgewond geraakt door een ongeluk in een Amerikaans pretpark. De precieze omstandigheden worden nader onderzocht, maar op een filmpje op YouTube is te zien hoe de tiener aan een cabine van een kabelbaan bungelt.

Een tiental omstanders ziet meteen er aan de hand is. Wanneer het meisje haar grip verliest en zeven meter naar beneden valt, staan de bezoekers klaar om haar op te vangen. Het ongeval deed zich gisteravond voor in het Six Flags-pretpark Great Escape in de staat New York. De attractie was net stilgelegd omdat een persoon in nood verkeerde, luidt het in een vage politieverklaring.



Een jonger familielid van het het meisje bleef gewoon in de tweepersoonscabine van de attractie Sky Ride zitten. Op beelden voor de val is te horen dat "de nek van het meisje vastzit." Na haar val is de tiener per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ze liep enkel wat lichte verwondingen op, zegt een politiewoordvoerder. Eén van de mannen die haar opvingen, werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Hij klaagde over pijn in de rug.



De attractie is na het incident onderzocht, maar er werden geen technische mankementen vastgesteld. De Sky Ride blijft tot nader order gesloten. Indien de bezoekers haar niet hadden kunnen opvangen, had het meisje de val wellicht niet overleefd.