Met deze 6 tips word je nooit meer opgelicht op vakantie

video We houden er allemaal van om te reizen, tot we opgelicht worden. Om dat dit jaar te vermijden, hebben wij een lijst opgesteld van de meest voorkomende oplichterij in populaire vakantiebestemmingen en hoe je die kan voorkomen.

1. Spanje : de magische truc © rv. Je staat samen met een groep mensen rond een goochelaar. Wat de meeste toeristen niet weten: een paar van de mensen in de cirkel spelen onder een hoedje met de goochelaar. Als de goochelaar jou vraagt om bijvoorbeeld een kaart te kiezen, ben je zo geconcentreerd dat je niet eens voelt dat diegene naast jou je portemonnee aan het stelen is.



Voorkomen: Kijk de kat uit de boom bij de eerste truc en hou goed in de gaten of er iets verdachts gebeurd. Als alles veilig lijkt, kan je van dicht gaan kijken naar hoe de goochelaar zijn truc een tweede keer uitvoert. Lees ook Op vakantie? Deze 100 producten zijn tot 75 procent goedkoper in onze buurlanden

2. Rome: de armband of foto Een man gekleed als Romein nodigt je uit om een foto met hem te nemen waarna hij eist om daarvoor te betalen. Of een klein kind komt naar je toe en bindt een "zelfgemaakt" vriendschapsarmbandje om je arm en vraagt je om te betalen. Je hebt zelfs geen kans om te zeggen dat je geen interesse hebt. Terwijl je je portemonnee wil nemen, staat een andere persoon uit het complot te kijken waar je die portemonnee verstopt om hem nadien te stelen.



Soms dient de truc met de armband of de foto ook als afleidingsmanoeuvre en graaien zakkenrollers ondertussen geld uit je zakken.



Voorkomen: Aan een kind iets weigeren is voor de meeste mensen moeilijk. Aan een verklede man iets weigeren om te betalen, is makkelijker, maar volgens experts is het beter om geld te geven dan in discussie te treden, om problemen te voorkomen.

3. Cambodja: Eten kopen voor een arme moeder en haar kind © rv. Een Cambodjaanse vrouw met een baby in haar armen staat voor een supermarkt of groente- en fruitwinkel. Ze overtuigt je om voor hen eten en melk te kopen. Eens je dat gedaan hebt, gaat de vrouw die voedingswaren omwisselen voor cash geld.



Voorkomen: Deze vorm van oplichting kan je vermijden door de doos koekjes of het pak melk dat je gekocht hebt, open te doen. Zo kan dat niet meer omgeruild worden in de winkel.

4. New York en Los Angeles: een gratis cd of dvd Op straat vraagt iemand jou om even gratis te luisteren naar zijn liedje of te kijken naar zijn film. Hij of zij verzekert je dat ze niet uit zijn op je geld. Eens je akkoord gaat om te luisteren of te kijken en de cd of dvd aanneemt, vraagt de maker om geld. En dan is het teruggeven van die cd of dvd plots niet zo gemakkelijk meer.



Voorkomen: wees gewaarschuwd en blijf uit de buurt van zulke personen. Eens je beetgenomen bent, is het beter om te betalen en te leren uit je fouten.

5. Zuidoost Azië: nachtbussen Een Vietnamese nachtbus © rv. Rugzaktoeristen op budgetreis kennen zonder twijfel de nachtbussen in Zuidoost Azië. Ze zijn een goedkoop alternatief, maar ook een bron van inkomsten voor oplichters. Ze zitten op de bus en slaan hun slag wanneer je niet alert bent.



Het kan ook gebeuren dat de buschauffeur en een hoteleigenaar samenzweren. De bus heeft plots een onverklaarbare panne waardoor alle toeristen in het enige hotel in de buurt moeten overnachten, waar alles ineens heel duur blijkt te zijn.



Voorkomen: Doe voldoende research voor je naar Zuidoost Azië reist. Zoek naar een reisorganisatie met goede beoordelingen.