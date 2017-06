Jongen springt uit attractie Walibi Holland tijdens spelen 'De vloer is lava'

Elisa Heisen

19/06/17 - 09u36 Bron: AD.nl

© rv.

video De nieuwe hype 'De vloer is lava' leverde al de nodige chaos op in Duitsland en Engeland, maar heeft ook Nederland bereikt. In pretpark Walibi Holland is een jongen uit een waterattractie gesprongen tijdens het spelen van dit spelletje.

In een video is te zien hoe de bezoeker van het pretpark in Biddinghuizen (Flevoland) uit een bootje van de wildwaterbaan El Rio Grande springt nadat zijn vriend 'De vloer is lava!' roept. Vervolgens staat hij op en springt het water in.



Het is niet bekend of de jongen bij zijn actie gewond is geraakt en hoe het verder is afgelopen. Een woordvoerder van het pretpark was niet bereikbaar voor een reactie.



Geen plek te gek

De opdracht van het spel is simpel: als iemand roept dat de vloer van lava is, heb je vijf seconden om met je voeten van de grond te gaan. Tafels, stoelen, prullenbakken en winkelrekken, geen plek is te gek om aan de denkbeeldige vlammenzee te ontkomen.



Deze moderne vorm van 'tikkertje op den hoge' zorgde al voor de nodige commotie in andere landen. In Duitsland is de hype deze week meermaals in het nieuws geweest, nadat een 17-jarig meisje in haar enthousiasme over een reling van een brug viel en een smak van tien meter maakte. In Engeland hanteren steeds meer supermarkten een 'Lava-verbod.'