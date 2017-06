Toeristen zoeken extreme hitte in Death Valley op

Bewerkt door: ib

19/06/17 - 02u00

Death Valley, California, Nevada. © Wikimedia.

Terwijl bewoners aan de westkust van de VS ramen en deuren gesloten houden en de airconditioning aanzetten, trekken toeristen juist naar het gebied rond Death Valley National Park om de hoogste temperaturen in de VS aan levenden lijve te ondervinden.

De staten Californië, Nevada en Arizona gaan momenteel gebukt onder een hittegolf. Bezoekers aan trekpleister Joshua Tree National Park in Californië wordt dit weekend afgeraden om daar te gaan wandelen, omdat het er rond de 42 graden is.



Hittegolf

De tot nu toe heetste dag van het jaar wordt zondag verwacht in Death Valley in Nevada: het kwik stijgt dan naar 48 graden Celsius. En da's nog niet alles: op één van de warmste plekken van het hele land wordt het dinsdag naar verwachting 51 graden. Volgens een meteoroloog van de National Weather Service komen mensen speciaal naar Death Valley tijdens deze hittegolven, omdat er slechts een paar plekken op aarde zijn waar mensen deze hitte zelf kunnen ervaren. Toeristen bakken er graag voor de lol een eitje op de grond, hoewel dat sinds een paar jaar eigenlijk verboden is.



'Europaseizoen'

Nabij de ingang van het nationale park komen in juli en augustus, de heetste maanden, verreweg de meeste bezoekers. Inwoners noemen de zomer voor de grap 'Europaseizoen', omdat het park overspoeld wordt door bezoekers uit onder meer Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. "Sommige mensen lijden eronder om buiten te zijn onder die omstandigheden, maar andere mensen krijgen er een soort kick van", aldus een fotograaf uit Los Angeles die regelmatig naar Death Valley afreist, een autorit van minstens vier uur heen en vier uur terug.



In Las Vegas vindt dit weekend het festival Electric Daisy Carnival plaats. De bezoekers krijgen het advies om veel water te drinken en de organisatie heeft gratis water ter beschikking gesteld.