Verstoten monniksgierkuiken succesvol geadopteerd door koppel van Antwerpse Zoo

13/06/17 - 10u57 Bron: Belga

Het koppel monniksgieren Sir en Snowflake hebben zich al bewezen als goede ouders: dit is een foto uit 2013 toen ze hun kleintje Orion mochten verwelkomen. © belga.

video Verzorgers van de Antwerpse Zoo zijn erin geslaagd een door zijn ouders verstoten monniksgiertje uit een Franse dierentuin te laten adopteren door een Antwerps monniksgierenkoppel. Volgens de Zoo gaat het om een uitzonderlijk succes. Het giertje zal verder in Antwerpen opgroeien en vervolgens in Frankrijk worden uitgezet.

De Zoo Antwerpen is samen met dierenpark Planckendael coördinator van het Europese kweekprogramma van de monniksgier en stamboekhouder van de soort in Europese dierentuinen. De monniksgier is een bedreigde diersoort, onder meer omdat er een tekort is aan kadavers, hun broedplaatsen worden verstoord en ze ongewild worden vergiftigd door landbouwers die vossen en wolven willen bestrijden. In het zuiden van Frankrijk bestaat er echter al enkele decennia een succesvol uitzetprogramma.