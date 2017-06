Opnieuw technische panne bij Belgocontrol: piloten ongerust

kv

7/06/17 - 22u45 Bron: Belga

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding binnen België, heeft gisteren te maken gekregen met een technische panne. Het gaat om het derde incident in twee jaar tijd. Dat meldt de Belgian Cockpit Association (BeCA) vanavond. De BeCA maakt zich ongerust over deze situatie.

Volgens de informatie waarover de BeCA beschikt, verdween het beeld gisteren gedurende een tiental minuten van de radarschermen ten gevolge van het verkeerdelijk loskoppelen van een kabel. "Hierdoor werden de luchtverkeersleiders genoodzaakt zich te behelpen met een derde backupsysteem dat een zeer beperkte functionaliteit biedt", aldus de BeCA.



Belgocontrol bevestigt dat er dinsdag "door een menselijke interventie enkele minuten een technische storing was op een aantal posities". Woordvoerder Dominique Dehaene benadrukt dat het niet om een systeemfout ging, en dat de "back-upsystemen, die in het leven geroepen werden na eerdere incidenten, hebben overgenomen". "De veiligheid van het luchtverkeer en het personeel is nooit in het gedrang gekomen", aldus Dehaene.