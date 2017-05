Casper (17) wordt jongste Belgische lijnpiloot ooit: "Hij mag nog niet rijden, maar wel vliegen"

TIMMY VAN ASSCHE

23/05/17 - 06u45

© Benny Proot.

Een rijbewijs heeft hij nog niet, maar overmorgen - op z'n 18de verjaardag - heeft hij normaal wél al z'n vlieglicentie te pakken. Zo wordt Casper Haelterman de jongste Belgische lijnpiloot ooit.

"Veel leeftijdsgenoten vragen zich af wat ze later willen worden. Ik wist het al héél lang." Aan het woord: zowat de meest vastberaden tiener van het land, Casper Haelterman uit het Oost-Vlaamse Steenhuize (bij Herzele). Amper 16 was hij toen hij naar het Ostend Air College trok, meteen de jongste student in de geschiedenis van het opleidingscentrum.



"We hebben familie in Ierland en elke keer dat we het vliegtuig namen, raakte ik meer gepassioneerd door vliegen", vertelt Casper. "Vroeger zat ik in een modelvliegtuigclub en op m'n 14de - de minimumleeftijd - begon ik met zweefvliegen. Ik had het vierde leerjaar al overgeslagen en om zo snel mogelijk aan m'n opleiding te beginnen, heb ik het vijfde en zesde middelbaar gecombineerd."