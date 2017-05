Uitgebrande passagiersbus leidt tot hinder op E40

Tom Vierendeels

21/05/17 - 03u54 Bron: Eigen berichtgeving

Een bus van maatschappij Albacars uit Sint-Agatha-Berchem is zaterdagnacht kort voor 1 uur volledig uitgebrand op de E40 richting Brussel, ter hoogte van Sint-Ulriks-Kapelle. De chauffeur rook tijdig onraad en parkeerde zich netjes op de pechstrook.

De reizigers, een veertigtal Brusselse vrouwen, konden zich snel in veiligheid brengen waardoor er niemand gewond raakte. Ook de bestuurder bleef ongedeerd. Hulpploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Civiele Bescherming snelden ter plaatse. Bij hun aankomst stond de autocar al in lichterlaaie.



Albacars stuurde een tweede bus ter plaatse om de gestrande vrouwen, die er een dagje De Panne hadden opzitten, op te pikken. Tijdens de bluswerken waren twee rijstroken lange tijd versperd wat lichte verkeershinder met zich meebracht. De oorzaak van de brand is te zoeken bij een technisch defect aan de motor.