Acht gewonden bij aanrijding op luchthaven Los Angeles

LDL

21/05/17 - 03u18 Bron: ANP

© thinkstock.

Op de luchthaven van Los Angeles vielen gisteren minstens acht gewondenbij de botsing tussen een servicevoertuig en een taxiënd vliegtuig.

Het ongeluk gebeurde toen de vleugel van een net gearriveerde Boeing 737 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico het voertuig raakte, waarbij de truck omver werd geworpen.



Enkel in de vrachtwagen vielen er gewonden, in het vliegtuig bleef iedereen ongedeerd. Ook is er volgens de hulpdiensten geen brand uitgebroken. Wie er precies verantwoordelijk is voor het ongeval moet nog worden onderzocht.