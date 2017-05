Extra bagage, langere inchecktijden, minder veilig én pak duurder: de nadelen van het laptopverbod

Bewerkt door: FT

Een verbod op laptops in de handbagage op vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, kan luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers meer dan 1 miljard dollar kosten. Dat heeft de topman van sectorvereniging IATA, Alexandre de Juniac, vandaag gezegd in een gesprek met Bloomberg Television.

Nu al moeten laptops en andere elektronische gadgets groter dan een smartphone, in de 'grote bagage' worden opgeborgen op vluchten tussen de VS en sommige landen in het Midden-Oosten. Terroristen zouden plannen hebben om in dergelijke apparaten explosieven aan boord te smokkelen. Vandaag, woensdag, vindt overleg plaats tussen Europese en Amerikaanse autoriteiten over een mogelijke uitbreiding van het verbod naar onze contreien.



Áls er een laptopverbod komt, zouden reizigers altijd verplicht een koffer moeten inchecken om hun laptop mee te kunnen nemen. Daar moet inmiddels bij nagenoeg elke luchtvaartmaatschappij voor worden bijbetaald. Voor zakenreizigers geldt bovendien dat zij op langere vluchten niet kunnen doorwerken. Luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd met langere inchecktijden en extra rompslomp. Vliegen dreigt ook minder veilig te worden, door de talrijke lithiumbatterijen in het bagageruim.