Vijf dagen was Madeline (23) al vermist in de wildernis. En toen werden sporen van een beer gevonden

video Ze nam één verkeerde afslag en daardoor was een jonge vrouw uit het Amerikaanse Arizona maar liefst zeven dagen vermist in de Great Bear Wilderness in Montana. Madeline Connelly (23) verdween exact een week geleden toen ze met haar hond ging wandelen in het natuurgebied. Begin deze week werd de zoekactie verscherpt nadat sporen van een beer waren gevonden boven op menselijke voetstappen.

Connelly was op bezoek bij familie toen ze besloot eropuit te trekken. Ze had bij haar vertrek gezegd dat ze een dag weg zou zijn en en toen ze 's avonds niet opdaagde, was haar familie dan ook ongerust. "We werden behoorlijk nerveus toen de zon onderging", vertelt oom Michael Connelly. "Eerst dachten we dat ze misschien gewoon een extra dag weg wilde blijven, maar de volgende morgen hadden we er geen goed oog meer in. Ik ken de streek: het is ruw terrein en je kan er makkelijk verloren lopen." Lees ook Man hangt camera in emmer vol water om te zien wie er allemaal gebruik van maakt. Het resultaat is ongelofelijk

Personeel van het nationale park ging daarop samen met politie, familie en vrienden op zoek. Daarbij werden helikopters, speurhonden en zelfs infraroodcamera's ingezet. Het voertuig van Madeline werd teruggevonden aan het begin van een wandelpad, maar van de jonge vrouw - die omschreven werd als een echt buitenmens - geen spoor.



Beer

Begin deze week werden plots sporen van een beer ontdekt, boven op menselijke voetstappen, en dat alarmeerde de reddingswerkers nog meer. Sporen van een gevecht waren er gelukkig niet, maar het was weinig hoopgevend volgens sheriff Chuck Curry van Flathead County. © rv.

Gisterenmorgen werd Madeline dan toch veilig en wel gevonden door een reddingsteam. Ze bevond zich op ongeveer 8 kilometer van de plaats waar ze haar auto had achtergelaten. "Ze had niets bij zich", aldus sheriff Chuck Curry. "Ze had niets meer gegeten sinds de dag dat ze verdween en had zelfs geen flesje water bij. Als ze dorst had, dronk ze uit een riviertje."



Medisch team

Het reddingsteam vroeg meteen versterking van een helikopter van Two Bear Air, die de jonge vrouw evacueerde. "Ze bood nog aan om te voet mee terug te stappen, maar dat vonden we geen goed idee", aldus Mike Goguen. Madeline werd naar West Glacier gevlogen, waar ze eerst onderzocht werd door een medisch team en daarna herenigd met haar familie. Ook haar hond stelde het goed. © Two Bear Air.