Zo bedankt deze piloot persoonlijk zijn miljoenste passagier

video Een piloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines met maar liefst tweeëntwintig jaar dienst, had precies berekend wanneer hij zijn miljoenste passagier aan boord zou hebben. Hij had alles tot in de puntjes voorbereid voor deze speciale gelegenheid.

Boordcommandant John Richie spreekt de passagiers van de vlucht van Denver naar Pittsburgh persoonlijk toe door de intercom. Hij vertelt onder meer over zijn geschiedenis bij de Amerikaanse luchtmacht en zijn carrière bij Southwest en kondigt dan aan dat zijn miljoenste passagier in het vliegtuig zit. Dat wordt op luid applaus onthaald. Daarna verrast hij de passagier in kwestie met enkele leuke geschenken.



Gelukkig filmde iemand het hele gebeuren en is het filmpje te bekijken op YouTube.



(lees verder onder video)





