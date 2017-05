Amerikaans gezin gedwongen vliegtuig te verlaten

Door: redactie

video Opnieuw is een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij in verlegenheid gebracht na een video waarin passagiers die tickets hebben, worden gedwongen het vliegtuig te verlaten. Gisteren dook een filmpje op van een gezin dat met twee peuters reist en dat hun stoel moet opgeven "of anders de gevangenis in moet".

Het incident vond plaats op 23 april in Hawaii. Brian en Brittany Schear hadden vier vliegtickets, waarvan er één bestemd was voor hun tienerzoon. Voor hem hadden ze een andere vlucht geboekt, zodat ze een extra stoel zouden hebben voor één van hun kleintjes die dan niet op schoot hoefde te zitten. Dus wilden ze het ticket omboeken. Dat liet vliegtuigmaatschappij Delta niet toe, en terwijl het gezin al aan boord zat, kwamen er beveiligers om hen eraf te halen. De vlucht zat zo rond de Amerikaanse voorjaarsvakantie vol maar was niet eens overboekt.



Op het filmpje (zie hieronder) dat medepassagiers maakten is te horen hoe een vliegveldmedewerker zegt: "Jij en je vrouw kunnen in de gevangenis terechtkomen. Het is een overtreding als je niet meewerkt." De vader reageert duidelijk zwaar geïrriteerd op die opmerking van een beveiliger: "Dus mijn vrouw en ik komen hier in Hawaii in de cel, en mijn kinderen dan?" Delta heeft inmiddels financiële compensatie aan het gezin aangeboden. De maatschappij heeft excuses aangeboden maar geen uitleg over de gang van zaken.



Het is de tweede keer in korte tijd dat een luchtvaartmaatschappij onder vuur komt vanwege het beleid om passagiers van boord te halen. Een arts die vorige maand een vliegtuig van United niet wilde verlaten, werd met geweld weggesleurd en hield daar een hersenschudding, een gebroken neus en afgebroken tanden aan over.