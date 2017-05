Bellewaerde opent morgen de 'Dawson Duel' (die ook even winnaar van 'Mijn Pop-uprestaurant' voorspelt)

Bewerkt door: ADN

4/05/17 - 17u57 Bron: Belga

© screenshot.

video Vanaf morgen kunnen de bezoekers van Bellewaerde een ritje maken op de gloednieuwe attractie, de Dawson Duel. Dat meldt het Ieperse attractiepark vandaag.

Het gaat om een spectaculaire nieuwe attractie waarmee Bellewaerde twee Europese primeurs beet heeft. Voor het eerst in Europa is er een duellerende "Alpine Coaster" gebouwd. Bovendien is deze niet gebouwd op een heuvelrug, maar werd deze op maat geconstrueerd op palen. De bezoekers maken een wandeling tot 25 meter boven de grond van waaruit ze in duel kunnen gaan op twee parallelle sporen tot op de begane grond.





Afgelopen weken werd de attractie verder afgewerkt en uitvoerig getest. Na een grondige keuring door de externe keuringsorganisatie staat het licht op groen om de attractie te openen voor het publiek. "Na een lange voorbereidingstijd en een intensieve constructiefase, kunnen we eindelijk deze dubbele Europese primeur openen voor het publiek. Een typische familieattractie waar jong en oud samen plezier en avontuur kunnen beleven in een groene omgeving", aldus Stefaan Lemey, algemeen directeur Bellewaerde. Het attractiepark pompte 4 miljoen euro in de Dawson Duel.