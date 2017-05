Amerikanen en Canadezen mogen ook in toekomst visumvrij EU binnen

kv

De Europese Unie gaat het visumvrij reizen voor houders van een Amerikaans of een Canadees paspoort niet opschorten, ook al laten die twee landen zelf niet alle EU-burgers visumvrij inreizen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag laten weten.

Het Europees Parlement wilde de visumvereiste voor Amerikanen en Canadezen weer invoeren, maar volgens de Commissie zou zo'n ingreep "contraproductief" zijn. Nu is het zo dat de VS een visum eisen van onderdanen van Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Polen en Roemenië. Canada doet hetzelfde met burgers van enkel Bulgarije en Roemenië, maar wil die vereisten tegen 1 december afschaffen.



"Onze onophoudelijke engagement en geduldige diplomatieke contacten leverden al tastbaar resultaat op in het geval van Canada, we nemen ons voor op dezelfde weg verder te gaan met de VS", legt Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos uit.