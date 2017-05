Wees er op tijd bij: 'last minutes' komen dit jaar een maand vroeger

HEIDI GABEL

2/05/17 - 05u00

Wie van plan was om pas enkele weken voor de start van de zomer een reis naar de zon te boeken, kan weleens te laat zijn. Touroperators waarschuwen dat alle hotels dan nagenoeg volzet zullen zijn en pakken nu al uit met last minutes.

In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk vliégen de zonvakanties momenteel de deur uit. Een gevolg van de aantrekkende economie. Maar die stormloop concentreert zich op een beperkt aantal bestemmingen, zoals Spanje en Griekenland. Landen die gebukt gaan onder politieke onrust of terreurdreiging, zoals Turkije en Tunesië, laten toeristen liever links liggen.



Snel zijn

Dat betekent dat zowel de touroperators als de reizigers snel moeten zijn als ze nog een plekje willen bemachtigen op die topbestemmingen. "We nemen het zekere voor het onzekere en proberen de Belgen met lagere prijzen te overtuigen om nu al te boeken", klinkt het bij TUI. "Als we wachten tot de klassieke lastminuteperiode, twee à drie weken voor de zomer, dan riskeren we dat alle hotels al vol zitten met Engelsen." (HG)



